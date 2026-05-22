Exposition Peinture photo ACT RDC Villaines-la-Juhel

Villaines-la-Juhel

Exposition Peinture photo ACT

RDC 2 Rue Jules Doitteau Villaines-la-Juhel Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-21 17:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Quand la photographie dialogue avec la peinture, l’émotion prend vie. Venez découvrir 100 photos d’animaux prises par les 12 photographes du club photo et 50 tableaux, sculptures par la section peinture à Villaines la Juhel

Vous pourrez échanger avec les différents peintres et photographes de l’ACT qui se feront une joie de partager avec vous leur passion.

Le groupe photo a préparé spécialement une exposition avec des photos d’animaux (100 photos seront exposées).

Le groupe peinture vous proposera quand à lui des toiles et des sculptures variées.

Entrée gratuite .

RDC 2 Rue Jules Doitteau Villaines-la-Juhel 53700 Mayenne Pays de la Loire +33 6 70 96 30 12 ludovic_bullot@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover 100 photos of animals taken by the 12 photographers in the photo club and 50 paintings and sculptures by the painting section at Villaines la Juhel

L’événement Exposition Peinture photo ACT Villaines-la-Juhel a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs