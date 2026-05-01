Pique-nique Géant Avenue du Stade Villaines-la-Juhel

Villaines-la-Juhel

Pique-nique Géant

Avenue du Stade Au BOULODROME/Stade Villaines-la-Juhel Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 12:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Pique-nique géant de la Solidarité pour fêter les 80 ans du Secours Catholique.

Au programme, un apéritif offert, une ambiance conviviale, des activités de loisirs

N’oubliez pas d’apporter votre Pique Nique ! .

Avenue du Stade Au BOULODROME/Stade Villaines-la-Juhel 53700 Mayenne Pays de la Loire +33 000000000 renard.mr@wanadoo.fr

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English :

Giant Solidarity Picnic to celebrate 80 years of Secours Catholique.

L’événement Pique-nique Géant Villaines-la-Juhel a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs