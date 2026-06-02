Exposition Peintures et céramiques Marie Bendler, Océane de Beyssac et Chris Van Eeden Galerie Abraxas Arudy
Exposition Peintures et céramiques Marie Bendler, Océane de Beyssac et Chris Van Eeden Galerie Abraxas Arudy jeudi 13 août 2026.
Arudy
Exposition Peintures et céramiques Marie Bendler, Océane de Beyssac et Chris Van Eeden
Galerie Abraxas 2 Rue Carnot Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Les peintures de Marie Bendler dialoguent avec les céramiques d’Océane de Beyssac et de Chis Van Eeden. Entre matières, formes et couleurs, ces univers vous offrent un parcours sensible et inspirant. Galerie ouverte les jeudis, vendredis et samedis après-midi ou sur Rendez-vous. .
Galerie Abraxas 2 Rue Carnot Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Peintures et céramiques Marie Bendler, Océane de Beyssac et Chris Van Eeden
L’événement Exposition Peintures et céramiques Marie Bendler, Océane de Beyssac et Chris Van Eeden Arudy a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Arudy (Pyrénées-Atlantiques)
- Exposition Vinyles 2.0 Place de l’Hôtel de ville Arudy 5 juin 2026
- Exposition Émotions intenses Angel Pons Place de l’Hôtel de ville Arudy 5 juin 2026
- Fêtes d’Arudy Arudy 5 juin 2026
- Fêtes d’Arudy Arudy 6 juin 2026
- Exposition Émotions intenses Angel Pons Place de l’Hôtel de ville Arudy 6 juin 2026