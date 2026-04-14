Exposition peintures et sculptures Hameau du rac Malataverne
Exposition peintures et sculptures Hameau du rac Malataverne vendredi 1 mai 2026.
Malataverne
Exposition peintures et sculptures
Hameau du rac Chapelle de RAC Malataverne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Venez découvrir une exposition qui réunit les sculptures de José Esparza et Sérgio Ferro, ainsi que les peintures de Jean-François Blanc. Trois univers artistiques qui se rencontrent pour offrir un moment de découverte, accessible à tous les regards.
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Hameau du rac Chapelle de RAC Malataverne 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 20 27 86 rac.culture26@gmail.com
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English :
Come and discover an exhibition featuring sculptures by José Esparza and Sérgio Ferro, and paintings by Jean-François Blanc. Three artistic universes come together to offer a moment of discovery, accessible to all eyes.
L’événement Exposition peintures et sculptures Malataverne a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence