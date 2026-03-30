Exposition Peintures, sculptures Breteuil
Exposition Peintures, sculptures Breteuil samedi 7 novembre 2026.
Exposition Peintures, sculptures
Salle des fêtes Breteuil Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-07
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-07
L’AMCB de Breteuil organise une exposition peinture sculpture.
Exposition visible du 7 au 15 novembre. .
Salle des fêtes Breteuil 27160 Eure Normandie amcb.breteuil27@gmail.com
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English : Exposition Peintures, sculptures
L’événement Exposition Peintures, sculptures Breteuil a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure
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