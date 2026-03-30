Exposition Peintures, sculptures

Salle des fêtes Breteuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-07

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-07

L’AMCB de Breteuil organise une exposition peinture sculpture.

Exposition visible du 7 au 15 novembre. .

Salle des fêtes Breteuil 27160 Eure Normandie amcb.breteuil27@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Peintures, sculptures

L’événement Exposition Peintures, sculptures Breteuil a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure