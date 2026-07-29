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Journées du Patrimoine à Breteuil Breteuil

samedi 19 septembre 2026 · Breteuil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Centre-ville
Ville
27160 Breteuil
Département
Eure
Tarif

Breteuil

Journées du Patrimoine à Breteuil

Centre-ville Breteuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la ville de Breteuil organise plusieurs visites

–> Samedi de 14h à 18h
Visite guidée de la motte castrale.
–> Dimanche de 14h à 16h
Visite guidée de la Mairie de Breteuil-sur-Iton, histoire du bâtiment, histoire de la ville, salle des mariages, archives de la ville.
–> Dimanche de 16h à 18h
Visite guidée de l’église Saint-Sulpice

Gratuit, sans réservation.   .

Centre-ville Breteuil 27160 Eure Normandie +33 2 32 29 82 45 

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English : Journées du Patrimoine à Breteuil

L’événement Journées du Patrimoine à Breteuil Breteuil a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure

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