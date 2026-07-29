Informations pratiques

Breteuil

Journées du Patrimoine à Breteuil

Centre-ville Breteuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la ville de Breteuil organise plusieurs visites

–> Samedi de 14h à 18h

Visite guidée de la motte castrale.

–> Dimanche de 14h à 16h

Visite guidée de la Mairie de Breteuil-sur-Iton, histoire du bâtiment, histoire de la ville, salle des mariages, archives de la ville.

–> Dimanche de 16h à 18h

Visite guidée de l’église Saint-Sulpice

Gratuit, sans réservation. .

Centre-ville Breteuil 27160 Eure Normandie +33 2 32 29 82 45

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English : Journées du Patrimoine à Breteuil

L’événement Journées du Patrimoine à Breteuil Breteuil a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure