Fête du Livre et du Disque Place du Souchet Breteuil
Fête du Livre et du Disque Place du Souchet Breteuil dimanche 1 novembre 2026.
Fête du Livre et du Disque
Place du Souchet Breteuil-sur-Iton Breteuil Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-11-01
Des livres, des BD, des CD, des vinyles, des auteurs locaux…
Un moment à passer à la recherche de la perle rare de la bibliothèque ou de la discothèque… .
Place du Souchet Breteuil-sur-Iton Breteuil 27160 Eure Normandie amcb.breteuil27@gmail.com
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English : Fête du Livre et du Disque
L’événement Fête du Livre et du Disque Breteuil a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure
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