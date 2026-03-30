Fête du Livre et du Disque

Place du Souchet Breteuil-sur-Iton Breteuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-11-01

Des livres, des BD, des CD, des vinyles, des auteurs locaux…

Un moment à passer à la recherche de la perle rare de la bibliothèque ou de la discothèque… .

Place du Souchet Breteuil-sur-Iton Breteuil 27160 Eure Normandie amcb.breteuil27@gmail.com

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English : Fête du Livre et du Disque

L’événement Fête du Livre et du Disque Breteuil a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure