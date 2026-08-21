Exposition Pensées sauvages d’Angélique O Place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers

Informations pratiques

Saint-Pardoux-Soutiers

Exposition Pensées sauvages d’Angélique O

Place de l’Araucaria Bibliothèque Luce Nelly Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-16

La bibliothèque Luce Nelly accueille l’exposition Pensées sauvages.

Déplacer ses intérieurs et cultiver son sol de pensées sauvages. C’est un jardin qui me l’a conté …

Après des études supérieures aux Beaux Arts de Cornouaille, Angélique O a proposé des lithographies au musée de l’imprimerie de Nantes, puis des photographies, des créations de décors vidéo à l’Opéra Graslin. Elle a travaillé comme animatrice pour des films d’animations primés ou pour des albums de comptine.

Ses expositions seront visibles du 16 septembre au 31 octobre (Mercredi 15h 18h / Vendredi 16h 18h30 / Samedi 10h 12h.) .

Place de l’Araucaria Bibliothèque Luce Nelly Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Exposition Pensées sauvages d’Angélique O

L’événement Exposition Pensées sauvages d’Angélique O Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-08-21 par CC Val de Gâtine