Informations pratiques

Saint-Pardoux-Soutiers

Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Notre-Dame des Neiges

Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la Chapelle Notre-Dame-des-Neiges et rencontrez les bénévoles qui l’ont restauré. Visites guidées assurées de 14h à 19h par l’association Faire revivre la chapelle . .

Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 44 04

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English : Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Notre-Dame des Neiges

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Notre-Dame des Neiges Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-08-07 par CC Val de Gâtine