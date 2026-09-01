Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Notre-Dame des Neiges Saint-Pardoux-Soutiers
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Pardoux-Soutiers
Informations pratiques
Saint-Pardoux-Soutiers
Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Notre-Dame des Neiges
Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la Chapelle Notre-Dame-des-Neiges et rencontrez les bénévoles qui l’ont restauré. Visites guidées assurées de 14h à 19h par l’association Faire revivre la chapelle . .
Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 44 04
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English : Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Notre-Dame des Neiges
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Notre-Dame des Neiges Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-08-07 par CC Val de Gâtine
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