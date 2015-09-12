Informations pratiques

Saint-Pardoux-Soutiers

Micro-lecture

Micro-Folie Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :

2026-09-12

La Micro-Folie s’associe au Réseau Lectures Nomades pour vous proposer une aventure réunissant littérature et œuvres d’art à deux pas de chez vous !

❓Une Micro-quoi ?❓

Une Micro-lecture, c’est la lecture à voix haute d’un extrait de livre, illustrée sur grand écran par les œuvres de la Micro-Folie !

Le livre choisi pour cette première édition est le roman Les Yeux de Mona de Thomas Schesser, paru aux éditions Albin Michel.

Venez découvrir ce nouveau format autour d’un thé ou d’un café ! ☕

Samedi 12 septembre à 15h

Micro-Folie de Saint-Pardoux-Soutiers

➡ Vous souhaitez lire un des textes sélectionnés ? Contactez Julie au 07 65 15 31 54. .

Micro-Folie Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Micro-lecture

L’événement Micro-lecture Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-08-21 par CC Val de Gâtine