Micro-lecture Saint-Pardoux-Soutiers
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Pardoux-Soutiers
Informations pratiques
Saint-Pardoux-Soutiers
Micro-lecture
Micro-Folie Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12 16:00:00
Date(s) :
2026-09-12
La Micro-Folie s’associe au Réseau Lectures Nomades pour vous proposer une aventure réunissant littérature et œuvres d’art à deux pas de chez vous !
❓Une Micro-quoi ?❓
Une Micro-lecture, c’est la lecture à voix haute d’un extrait de livre, illustrée sur grand écran par les œuvres de la Micro-Folie !
Le livre choisi pour cette première édition est le roman Les Yeux de Mona de Thomas Schesser, paru aux éditions Albin Michel.
Venez découvrir ce nouveau format autour d’un thé ou d’un café ! ☕
Samedi 12 septembre à 15h
Micro-Folie de Saint-Pardoux-Soutiers
➡ Vous souhaitez lire un des textes sélectionnés ? Contactez Julie au 07 65 15 31 54. .
Micro-Folie Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Micro-lecture
L’événement Micro-lecture Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-08-21 par CC Val de Gâtine
À voir aussi à Saint-Pardoux-Soutiers (Deux-Sèvres)
- Atelier land art Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers 26 août 2026
- Projection du ballet Les Saisons Saint-Pardoux-Soutiers 5 septembre 2026
- Exposition Pensées sauvages d’Angélique O Place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers 16 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Notre-Dame des Neiges Saint-Pardoux-Soutiers 20 septembre 2026