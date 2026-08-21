UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Pardoux-Soutiers

Projection du ballet Les Saisons Saint-Pardoux-Soutiers

samedi 5 septembre 2026 · Saint-Pardoux-Soutiers

Projection du ballet Les Saisons Saint-Pardoux-Soutiers

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Micro-Folie
Ville
79310 Saint-Pardoux-Soutiers
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Saint-Pardoux-Soutiers

Projection du ballet Les Saisons

Micro-Folie Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 16:00:00
fin : 2026-09-05 17:30:00

Date(s) :
2026-09-05

À la rentrée, la Micro-Folie vous invite à découvrir Les Saisons du Malandain Ballet Biarritz, un ballet qui réunit les célébrissimes Quatre Saisons , concerto pour violon d’Antonio Vivaldi, et celles méconnues de son contemporain Giovanni Antonio Guido.

Leur point commun célébrer les saisons et la nature.

Samedi 5 septembre à 16h
Micro-Folie de Saint-Pardoux-Soutiers
➡ Gratuit, entrée libre   .

Micro-Folie Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection du ballet Les Saisons

L’événement Projection du ballet Les Saisons Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-08-21 par CC Val de Gâtine

À voir aussi à Saint-Pardoux-Soutiers (Deux-Sèvres)