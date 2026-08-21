Projection du ballet Les Saisons Saint-Pardoux-Soutiers
samedi 5 septembre 2026 · Saint-Pardoux-Soutiers
Informations pratiques
Saint-Pardoux-Soutiers
Projection du ballet Les Saisons
Micro-Folie Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 16:00:00
fin : 2026-09-05 17:30:00
Date(s) :
2026-09-05
À la rentrée, la Micro-Folie vous invite à découvrir Les Saisons du Malandain Ballet Biarritz, un ballet qui réunit les célébrissimes Quatre Saisons , concerto pour violon d’Antonio Vivaldi, et celles méconnues de son contemporain Giovanni Antonio Guido.
Leur point commun célébrer les saisons et la nature.
Samedi 5 septembre à 16h
Micro-Folie de Saint-Pardoux-Soutiers
➡ Gratuit, entrée libre .
Micro-Folie Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Projection du ballet Les Saisons
L’événement Projection du ballet Les Saisons Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-08-21 par CC Val de Gâtine