Informations pratiques

Saint-Pardoux-Soutiers

Projection du ballet Les Saisons

Micro-Folie Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 16:00:00

fin : 2026-09-05 17:30:00

Date(s) :

2026-09-05

À la rentrée, la Micro-Folie vous invite à découvrir Les Saisons du Malandain Ballet Biarritz, un ballet qui réunit les célébrissimes Quatre Saisons , concerto pour violon d’Antonio Vivaldi, et celles méconnues de son contemporain Giovanni Antonio Guido.

Leur point commun célébrer les saisons et la nature.

Samedi 5 septembre à 16h

Micro-Folie de Saint-Pardoux-Soutiers

➡ Gratuit, entrée libre .

Micro-Folie Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Projection du ballet Les Saisons

L’événement Projection du ballet Les Saisons Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-08-21 par CC Val de Gâtine