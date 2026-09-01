Exposition Pépites Rue du Général de Gaulle Revigny-sur-Ornain

Informations pratiques

Revigny-sur-Ornain

Exposition Pépites

Rue du Général de Gaulle Espace Culturel Revigny-sur-Ornain Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 15:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

EXPOSITION Pépites

par Isabelle Raulet, alias Zabote (Artiste-auteure plasticienne)

PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION

Pépites, nouvelle série de tableaux Art textile où se mêlent feutrine écrue, fils et végétaux recouverts de feuilles dites d’or. Petits trésors de notre belle nature à l’imagination inépuisable.

Les tableaux se présentent sous différents formats, triptyques ou paysages.

Sont également présentées quelques sculptures textiles réalisées antérieurement qui n’avaient pas été exposées jusqu’alors.

Son parcours

Depuis 2019, elle développe un travail sur la matière textile en lien avec notre rapport au végétal et au vivant. Après une première exposition Fantaisies végétales en 2019 à l’Espace Culturel de la COPARY à Revigny-sur-Ornain avec la création en cours et en 2020 à Bar-Le-Duc avec l’ACB pour la version finalisée. Elle a réalisé des installations textiles en extérieur et en 2024 en intérieur avec le soutien d’Expressions à l’Espace St Louis.

L’intermède covid l’avait fait débuter plusieurs créations sous forme de petits tableaux dont la série Matières, ainsi que quelques sculptures que vous pourrez découvrir dans cette exposition.

Depuis l’hiver 2025, elle est de retour avec une nouvelle série de tableaux Pépites, sujet principal de cette nouvelle exposition, où les végétaux sont à nouveau à l’honneur, depuis Fantaisies végétales.

Entrée libre En présence de l’artiste

Gratuit.Offert par la COPARY.Tout public

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Rue du Général de Gaulle Espace Culturel Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69 culture@copary.fr

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English :

EXHIBITION %AB P%E9pites %BB

by Isabelle Raulet, alias Zabote (Visual Artist and Author)

EXHIBITION DESCRIPTION:

“P%E9pites,” a new series of textile art paintings blending ecru felt, threads, and plant materials covered in so-called gold leaf. Little treasures from our beautiful nature, a source of endless imagination.

The works come in various formats, including triptychs and landscapes.

Also on display are a few previously created textile sculptures that had not been exhibited until now.

Her Career

Since 2019, she has been developing work with textiles that explores our relationship with plants and living things. Following her first exhibition, *Fantaisies végétales*Etales in 2019 at the COPARY Cultural Center in Revigny-sur-Ornain—featuring the work-in-progress—and in 2020 in Bar-Le-Duc with the ACB for the finalized version. She has created textile installations outdoors and, in 2024, indoors with the support of Expressions at the Espace St. Louis.

The COVID-19 hiatus led her to begin several projects in the form of small paintings, including the *Matières* series, as well as a few sculptures that you can discover in this exhibition.

Since the winter of 2025, she is back with a new series of paintings, *Pépites*, the main focus of this new exhibition, where plants once again take center stage, following *Fantaisies végétales*.

Free admission—The artist will be present.

Free. Sponsored by COPARY.

L’événement Exposition Pépites Revigny-sur-Ornain a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE