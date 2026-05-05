Exposition permanente « Musée d’Ambronay », Musée d’Ambronay, Ambronay
Exposition permanente « Musée d’Ambronay », Musée d’Ambronay, Ambronay dimanche 7 juin 2026.
Exposition permanente « Musée d’Ambronay » 7 juin – 11 octobre Musée d’Ambronay Ain
Tarif : 4 € ; Gratuit -12 ans et adhérents de l’association Mémoires d’Autrefois
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T14:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00
Exposition permanente « Musée d’Ambronay »
Trois-mille-six-cents objets vous racontent l’histoire des métiers et des savoir-faire d’antan.
L’association « Mémoires d’Autrefois » vous attend nombreux pour découvrir ou redécouvrir notre patrimoine local et régional, à travers des objets du début du siècle dernier.
Tous les jours sur rendez-vous du 1er mai au 31 octobre 2026 .
Chaque dimanche et jours fériés de 14h00 à 18h00 du 7 juin au 11 octobre 2026,
Musée d’Ambronay 25 chemin de Ronde 01500 Ambronay Ambronay 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0604653378 »}]
Trois-mille-six-cents objets vous racontent l’histoire des métiers et des savoir-faire d’antan. exposition objets anciens
Mémoires d’Autrefois