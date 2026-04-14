Visite jardin & plantes, Abbaye Notre-Dame d’Ambronay, Ambronay

Visite jardin & plantes Dimanche 7 juin, 14h30 Abbaye Notre-Dame d’Ambronay Ain

10€ plein tarif, 5€ tarif réduit, gratuit – 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Vous prendrez la clé des champs… des jardins et partirez à la quête des plantes médicinales sauvages.

Vous emprunterez un sentier botanique singulier où des plantes tout à fait ordinaires nous dévoilent leurs vertus extraordinaires !

Abbaye Notre-Dame d’Ambronay Place de l’Abbaye, 01500 Ambronay, France Ambronay 01500 Annecy-le-Vieux Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474387400 https://abbaye.ambronay.org [{« type »: « link », « value »: « https://ventes-en-ligne-ambronay.mapado.com/fr »}] Fondée sous le règne de Charlemagne dans les années 800 par Barnard, militaire de haut rang, l’Abbaye d’Ambronay est rattachée à la Règle de saint Benoît.

Au XIe siècle, l’Abbaye jouit d’une totale souveraineté par privilège papal, ne dépendant ainsi que de Rome.

À la Révolution, les moines sont chassés. Avec la mise à disposition des biens du clergé à la nation et la destruction de l’ancienne église Saint-Nicolas, les paroissiens choisissent l’abbatiale comme lieu de culte. Au plus fort du mouvement, elle est transformée en temple de la raison avant de redevenir l’église que l’on connaît actuellement.

Au fil du temps, les bâtiments conventuels sont vendus par lots et connaissent de nouvelles affectations liées aux événements : prison, grange, hospice, école, bâtiment de garnison, logements sociaux, etc.

En 1980, l’association Art et Musique crée le Festival d’Ambronay autour de la diffusion puis de la production de concerts de musique ancienne, en particulier baroque. Parking sur site

Vous prendrez la clé des champs… des jardins et partirez à la quête des plantes médicinales sauvages.

Bertrand PICHENE©