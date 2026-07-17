Exposition Pérou–Toulouse, Maison des associations, Toulouse

Informations pratiques

Exposition Pérou–Toulouse 17 septembre – 5 octobre Maison des associations Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T08:30:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-05T08:30:00+02:00 – 2026-10-05T21:00:00+02:00

Du 17 septembre au 5 octobre 2026, l’Alliance Française de Toulouse présente AXE Pérou–Toulouse, une exposition consacrée à la richesse et à la diversité de l’art contemporain péruvien. Accueillie à la Maison des Associations, cette manifestation culturelle réunit une vingtaine d’artistes péruviens installés en France et met en lumière près de cinquante œuvres originales.

Peinture, photographie, gravure, art textile, art numérique, techniques mixtes ou encore retables : les créations exposées offrent un panorama varié de la scène artistique péruvienne actuelle. À travers leurs œuvres, les artistes explorent les notions de mémoire, d’identité, de transmission et de dialogue entre les cultures, tout en faisant écho à un patrimoine riche de traditions ancestrales.

Né à Paris en 2018, le projet AXE a pour vocation de promouvoir l’art péruvien auprès du public français. Après plusieurs éditions organisées dans différentes villes de France, il fait étape à Toulouse pour proposer une véritable rencontre entre le Pérou et le territoire toulousain. Cette exposition contribue ainsi à renforcer les échanges culturels internationaux et à faire découvrir au plus grand nombre la vitalité de la création artistique péruvienne contemporaine.

Ouverte à toutes et tous, cette exposition est une invitation au voyage, à la découverte et au dialogue interculturel à travers le regard d’artistes aux parcours singuliers.

Informations pratiques

Dates : du 17 septembre au 5 octobre 2026

Lieu : Maison des Associations, 3 place Guy-Hersant à Toulouse (salle d’exposition, 2ᵉ étage)

Entrée libre

Médiations culturelles : Alliance Française de Toulouse

Avec le soutien du Consulat général du Pérou à Paris, du Consulat honoraire du Pérou à Toulouse.

Maison des associations Place Guy Hersant, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 28 30 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/maison-des-associations [{« link »: « https://alliance-toulouse.org/ »}] Située dans le bâtiment de l’ancienne caserne Niel, au cœur du quartier Saint-Agne, la Maison des associations héberge de nombreuses associations à l’année ou ponctuellement, en mutualisant les bureaux. Métro : ligne B – station Empalot ou Saint-Agne – SNCF

Une exposition dédiée à l’art contemporain péruvien, réunissant une vingtaine d’artistes péruviens installés en France.

Alliance Française