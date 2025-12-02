Exposition Perspectives Intrinsèques 46 St Paul Gallery Saint Paul de Vence
Exposition Perspectives Intrinsèques 46 St Paul Gallery Saint Paul de Vence mardi 7 juillet 2026.
Perspectives intrinsèques réunit des artistes dont les pratiques explorent les liens subtils entre monde intérieur et perception du monde extérieur. À travers la sculpture, le verre, la céramique, le textile, la peinture ou l’installation, l’exposition invite le visiteur à traverser des paysages sensibles où la matière devient langage.
L’horizon marin agit comme une ligne de fuite vers l’ailleurs et la liberté. L’eau y devient un fil conducteur : elle relie l’infiniment petit (les structures organiques, les formes microscopiques du vivant) à l’infiniment grand des paysages, de la mémoire et des espaces mentaux.
Entre transparence et densité, fragilité et puissance, les œuvres présentées interrogent notre manière d’habiter le monde. Elles convoquent autant le regard que le toucher et ouvrent un dialogue constant entre contemplation, sensation et imaginaire.
À voir aussi à Saint-Paul-de-Vence (Alpes Maritime)
- Visite guidée de la Fondation Maeght Fondation Maeght Saint-Paul-de-Vence 4 juin 2026
- Jean-Paul Agosti, Jardin Miroir, 46 St Paul Gallery, Saint-Paul-de-Vence 5 juin 2026
- Exposition Pool de Reine Paradis Robinson Jason Saint-Paul-de-Vence 11 juin 2026
- Visite guidée Art & Patrimoine Office de Tourisme Saint-Paul-de-Vence 12 juin 2026
- Visite guidée Art & Patrimoine Office de Tourisme Saint-Paul-de-Vence 16 juin 2026