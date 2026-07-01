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AGENDA · Saint-Briac-sur-Mer

Exposition Philippe Girardot Les Halles Saint-Briac-sur-Mer

jeudi 30 juillet 2026 · Les Halles · Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Les Halles
Adresse
22 Rue de la Mairie
Ville
35800 Saint-Briac-sur-Mer
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Briac-sur-Mer

Exposition Philippe Girardot

Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-08-05 19:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Pastels. Marines et paysages.   .

Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 98 19 60 

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English :

L’événement Exposition Philippe Girardot Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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