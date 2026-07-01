Exposition Philippe Girardot Les Halles Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Briac-sur-Mer

Exposition Philippe Girardot

Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-08-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Pastels. Marines et paysages. .

Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 98 19 60

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English :

L’événement Exposition Philippe Girardot Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme