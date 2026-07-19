Les Jeudis en Alexandrie Za Ville au Coq Saint-Briac-sur-Mer
jeudi 30 juillet 2026 · Za Ville au Coq · Saint-Briac-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Briac-sur-Mer
Les Jeudis en Alexandrie
Za Ville au Coq 30 Rue des Artisans Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30 20:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Chaque jeudi d’été, mon atelier de Saint-Briac ouvre ses portes.
Une invitation à découvrir les œuvres dans leur lieu de création, à prendre le temps d’échanger autour de la peinture… et tout simplement à partager un moment.
Lieu Atelier Alexandre Motte Dinard
Dates Les jeudis 16, 23 et 30 juillet et 6, 13, 20 août
De 17 h à 20 h 30 .
Za Ville au Coq 30 Rue des Artisans Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 07 39 05 99
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English :
L’événement Les Jeudis en Alexandrie Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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