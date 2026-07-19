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AGENDA · Saint-Briac-sur-Mer

Les Jeudis en Alexandrie Za Ville au Coq Saint-Briac-sur-Mer

jeudi 30 juillet 2026 · Za Ville au Coq · Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Za Ville au Coq
Adresse
30 Rue des Artisans
Ville
35800 Saint-Briac-sur-Mer
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Briac-sur-Mer

Les Jeudis en Alexandrie

Za Ville au Coq 30 Rue des Artisans Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30 20:30:00

Date(s) :
2026-07-30

Chaque jeudi d’été, mon atelier de Saint-Briac ouvre ses portes.
Une invitation à découvrir les œuvres dans leur lieu de création, à prendre le temps d’échanger autour de la peinture… et tout simplement à partager un moment.

Lieu Atelier Alexandre Motte Dinard
Dates Les jeudis 16, 23 et 30 juillet et 6, 13, 20 août
De 17 h à 20 h 30   .

Za Ville au Coq 30 Rue des Artisans Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 07 39 05 99 

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English :

L’événement Les Jeudis en Alexandrie Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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