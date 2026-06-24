Soirée Poésie Lecture musicale Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Briac-sur-Mer

Soirée Poésie Lecture musicale

Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

À tire d’aile , lecture musicale de poèmes sur le thème des oiseaux, en prélude au festival de poésie de Saint Jacut de la Mer, La Houle des Mots.

Venez écouter les poèmes de Paul Eluard, Jean de la Fontaine, Jacques Prévert, Jean-Pierre Claris de Florian, Charles Baudelaire, Anne Bihoreau, Jean-Bernard Vivet… avec un accompagnement à la guitare de Daniel Ménard. .

Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 07 06

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English :

L’événement Soirée Poésie Lecture musicale Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme