Soirée Poésie Lecture musicale Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer
mardi 21 juillet 2026 · Rue du Presbytère · Saint-Briac-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Briac-sur-Mer
Soirée Poésie Lecture musicale
Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
À tire d’aile , lecture musicale de poèmes sur le thème des oiseaux, en prélude au festival de poésie de Saint Jacut de la Mer, La Houle des Mots.
Venez écouter les poèmes de Paul Eluard, Jean de la Fontaine, Jacques Prévert, Jean-Pierre Claris de Florian, Charles Baudelaire, Anne Bihoreau, Jean-Bernard Vivet… avec un accompagnement à la guitare de Daniel Ménard. .
Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 07 06
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English :
L’événement Soirée Poésie Lecture musicale Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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