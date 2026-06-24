Lectures les pieds dans l’herbe Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer
Lectures les pieds dans l’herbe Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Briac-sur-Mer
Lectures les pieds dans l’herbe
Rue du Presbytère Jardin du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Lectures les pieds dans l’herbe pour les petits. Durant les vacances d’été, si le temps le permet, la Médiathèque vous propose des lectures pour les plus jeunes.
Tous les mercredis de l’été à 10h30.
Gratuit. .
Rue du Presbytère Jardin du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 07 06
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English :
L’événement Lectures les pieds dans l’herbe Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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