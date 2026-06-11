Vide-greniers de la Houle Saint-Briac-sur-Mer dimanche 19 juillet 2026.

Saint-Briac-sur-Mer

Vide-greniers de la Houle

Boulevard de la Houle et Grande Rue Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Avis aux chineurs et aux amateurs de bonnes affaires ! Le traditionnel vide-greniers de la Houle fait son grand retour ! Venez dénicher des trésors ou vider vos greniers dans une ambiance conviviale.

Restauration sur place.

Inscriptions en ligne sur mybrocante.fr à partir du 6 juillet 2026 à 14h.

Événement organisé avec passion par l’Union Commerciale et Artisanale de Saint-Briac (UCASB). .

Boulevard de la Houle et Grande Rue Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 83 35 01 45

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English :

L’événement Vide-greniers de la Houle Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme