Vide-greniers de la Houle Saint-Briac-sur-Mer
Vide-greniers de la Houle Saint-Briac-sur-Mer dimanche 19 juillet 2026.
Saint-Briac-sur-Mer
Vide-greniers de la Houle
Boulevard de la Houle et Grande Rue Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Avis aux chineurs et aux amateurs de bonnes affaires ! Le traditionnel vide-greniers de la Houle fait son grand retour ! Venez dénicher des trésors ou vider vos greniers dans une ambiance conviviale.
Restauration sur place.
Inscriptions en ligne sur mybrocante.fr à partir du 6 juillet 2026 à 14h.
Événement organisé avec passion par l’Union Commerciale et Artisanale de Saint-Briac (UCASB). .
Boulevard de la Houle et Grande Rue Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 83 35 01 45
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English :
L’événement Vide-greniers de la Houle Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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