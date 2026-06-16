Saint-Briac-sur-Mer

Musiques au balcon Rance River Band

Balcon d’Émeraude Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Les musiciens du Rance River Band rendent hommage aux premiers orchestres swing de la Nouvelle Orléans et aux grands classiques du jazz Armstrong, Bechet, Calloway…

Libre accès concert offert par la ville de Saint-Briac-sur-Mer.

En cas d’intempérie, un repli est prévu salle de la Vigie. .

Balcon d’Émeraude Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Musiques au balcon Rance River Band Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme