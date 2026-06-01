Exposition Phot’Aubrac : « Aubrac sous les étoiles Aveyron en lumière », Coopérative Fromagère Jeune Montagne, Laguiole

Exposition Phot’Aubrac : « Aubrac sous les étoiles Aveyron en lumière » 5 – 7 juin Coopérative Fromagère Jeune Montagne Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Lauriane parcourt des milliers de kilomètres chaque année en globe trotteuse insatiable, à la recherche de phénomènes météorologiques composant ses tableaux.

Depuis 1996, elle consacre sa vie à un sujet aussi fascinant que indomptable : les orages. Armée de patience, d’instinct et d’un regard profondément artistique, elle parcourt les paysages en quête de ces instants électriques où le ciel se déchire et révèle sa puissance brute.

Sa démarche est double : artistique, parce qu’elle cherche la beauté pure du chaos ; mais aussi documentaire, car elle souhaite témoigner de la dynamique des orages et de la force de la nature. Ses photos sont marquées par une esthétique précise : compositions soignées, elle partage ses images pour transmettre une émotion, une énergie, profondeur atmosphérique, attention au détail, et ce mélange unique de tension et de sérénité qui caractérise son style.

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Exposition photographique – « Aubrac sous les étoiles Aveyron en lumière » de la photographe Lauriane Galtier fromage aligot

© LaurianeGaltier