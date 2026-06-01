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Visite guidée sur la fabrication du fromage, Coopérative Fromagère Jeune Montagne, Laguiole

Visite guidée sur la fabrication du fromage, Coopérative Fromagère Jeune Montagne, Laguiole

Visite guidée sur la fabrication du fromage, Coopérative Fromagère Jeune Montagne, Laguiole vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Coopérative Fromagère Jeune Montagne

Adresse : La Borie Neuve, 12210 Laguiole

Ville : 12210 Laguiole

Département : Aveyron

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite guidée sur la fabrication du fromage 5 – 7 juin Coopérative Fromagère Jeune Montagne Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Découvrez le savoir-faire des fromagers, l’histoire et les secrets de fabrication du Laguiole AOP et de la Tome fraîche de l’Aubrac IGP.

Au programme :

  • Vidéo de présentation
  • Galerie avec vue sur les ateliers de fabrication et la cave d’affinage
  • Dégustation des différents affinages de Laguiole

Horaires d’ouverture du magasin :
Vendredi & Samedi : 8h-12h / 14h-18h
Dimanche : 9h-12h

Coopérative Fromagère Jeune Montagne La Borie Neuve, 12210 Laguiole Laguiole 12210 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.jeune-montagne-aubrac.fr/contact/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0565443554 »}]
Venez découvrir la coopérative Fromagère Jeune Montagne

Elwin Genieys-IRQUALIM

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