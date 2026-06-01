Visite guidée sur la fabrication du fromage, Coopérative Fromagère Jeune Montagne, Laguiole

Visite guidée sur la fabrication du fromage 5 – 7 juin Coopérative Fromagère Jeune Montagne Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T11:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:15:00+02:00

Découvrez le savoir-faire des fromagers, l’histoire et les secrets de fabrication du Laguiole AOP et de la Tome fraîche de l’Aubrac IGP.

Au programme :

Vidéo de présentation

Galerie avec vue sur les ateliers de fabrication et la cave d’affinage

Dégustation des différents affinages de Laguiole

Horaires d’ouverture du magasin :

Vendredi & Samedi : 8h-12h / 14h-18h

Dimanche : 9h-12h

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À la découverte du Laguiole AOP et de la Tome fraîche de l’Aubrac IGP fromage aligot

© Elwin Genieys-IRQUALIM