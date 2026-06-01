Visite guidée sur la fabrication du fromage, Coopérative Fromagère Jeune Montagne, Laguiole
Visite guidée sur la fabrication du fromage, Coopérative Fromagère Jeune Montagne, Laguiole vendredi 5 juin 2026.
Visite guidée sur la fabrication du fromage 5 – 7 juin Coopérative Fromagère Jeune Montagne Aveyron
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T11:15:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:15:00+02:00
Découvrez le savoir-faire des fromagers, l’histoire et les secrets de fabrication du Laguiole AOP et de la Tome fraîche de l’Aubrac IGP.
Au programme :
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Vidéo de présentation
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Galerie avec vue sur les ateliers de fabrication et la cave d’affinage
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Dégustation des différents affinages de Laguiole
Horaires d’ouverture du magasin :
Vendredi & Samedi : 8h-12h / 14h-18h
Dimanche : 9h-12h
Coopérative Fromagère Jeune Montagne La Borie Neuve 12210 Laguiole Laguiole 12210 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.jeune-montagne-aubrac.fr/fr/outils/contact.php »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 65 44 35 54 »}]
À la découverte du Laguiole AOP et de la Tome fraîche de l’Aubrac IGP fromage aligot
© Elwin Genieys-IRQUALIM
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