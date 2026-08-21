Exposition photo « Ambarès hier, Ambarès aujourd’hui », Pôle Culturel Evasion, Ambarès-et-Lagrave

Informations pratiques

Exposition photo « Ambarès hier, Ambarès aujourd’hui » Samedi 19 septembre, 10h00 Pôle Culturel Evasion Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Découvrez l’évolution de la ville depuis le XIXe siècle à travers le regard des enfants des Francas. Leurs observations et leurs créations offrent un regard sensible et original sur les transformations du paysage urbain et du patrimoine au fil du temps.

Pôle Culturel Evasion Place de la République, Ambarès et Lagrave 33440 Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556773626 https://evasion.ambaresetlagrave.fr/

Revivez l’évolution de la ville depuis le 19ème siècle à travers le regard des enfants des Francas.

©Ville d’Ambarès-et-Lagrave