Temps de clôture de l’exposition, Pôle Culturel Evasion, Ambarès-et-Lagrave
samedi 19 septembre 2026 · Pôle Culturel Evasion · Ambarès-et-Lagrave
Informations pratiques
Temps de clôture de l’exposition Samedi 19 septembre, 18h00 Pôle Culturel Evasion Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Découvrez le livret « Mémoire du Chemin de la Vie », réalisé avec un collectif d’habitants, lors d’une présentation conviviale. Ce temps d’échange sera suivi d’un moment de partage autour d’un verre.
Pôle Culturel Evasion Place de la République, Ambarès et Lagrave 33440 Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556773626 https://evasion.ambaresetlagrave.fr/
Présentation du livret Mémoire du Chemin de la Vie, réalisé avec le collectif d’habitants suivie d’un moment de partage autour d’un verre
©Ville d’Ambarès-et-Lagrave
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