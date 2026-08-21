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Temps de clôture de l’exposition, Pôle Culturel Evasion, Ambarès-et-Lagrave

samedi 19 septembre 2026 · Pôle Culturel Evasion · Ambarès-et-Lagrave

Temps de clôture de l’exposition, Pôle Culturel Evasion, Ambarès-et-Lagrave

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Pôle Culturel Evasion
Adresse
Place de la République, Ambarès et Lagrave 33440
Ville
33440 Ambarès-et-Lagrave
Département
Gironde
Tarif
Gratuit.

Temps de clôture de l’exposition Samedi 19 septembre, 18h00 Pôle Culturel Evasion Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Découvrez le livret « Mémoire du Chemin de la Vie », réalisé avec un collectif d’habitants, lors d’une présentation conviviale. Ce temps d’échange sera suivi d’un moment de partage autour d’un verre.

Pôle Culturel Evasion Place de la République, Ambarès et Lagrave 33440 Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556773626 https://evasion.ambaresetlagrave.fr/
Présentation du livret Mémoire du Chemin de la Vie, réalisé avec le collectif d’habitants suivie d’un moment de partage autour d’un verre

©Ville d’Ambarès-et-Lagrave

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