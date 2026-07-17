Exposition « Photo de famille – Emile & Louis Guillier », Archives municipales, Libourne

Informations pratiques

Exposition « Photo de famille – Emile & Louis Guillier » 19 et 20 septembre Archives municipales Gironde

Gratuit. Exposition en accès libre de 10h à 18h. Deux créneaux de visite commentée à 10h et 16h (sans réservation).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« Photo de famille, Émile et Louis Guillier »

Photographes, lithographes et imprimeurs libournais

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, les Archives municipales proposent une exposition consacrée à la rencontre entre photographie et imprimerie au début du XXe siècle.

Elle met en lumière un fonds d’archives familiales et commerciales entré dans les collections en 2023. Imprimeurs lithographes de père en fils depuis 1878, Émile et Louis Guillier deviennent également photographes afin de maîtriser l’ensemble de la chaîne de fabrication, de la prise de vue au document imprimé.

Cette polyvalence leur permet de répondre aux besoins d’une clientèle de plus en plus diversifiée, composée notamment d’industriels, de commerçants et d’administrations.

Archives municipales 3 Rue Etienne Sabatié, 33500 Libourne, France Libourne 33500 La Bordette Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557553345 https://www.libourne.fr/culturelle/archives

« PHOTO de FAMILLE – Emile & Louis GUILLIER »

© Archives municipales Libourne