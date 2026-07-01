Exposition photo : découvrez Arçais et la richesse de son marais !, Office de Tourisme, Arçais

Informations pratiques

Exposition photo : découvrez Arçais et la richesse de son marais ! 19 et 20 septembre Office de Tourisme Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’exposition photo présente les évolutions qui ont jalonné la construction d’Arçais, au cœur du marais mouillé.

Communément surnommé « la Venise verte », ce territoire révèle une nature singulière, faite de chemins de halage, de canaux labyrinthiques, de ponts, de prairies, de productions agricoles et d’une architecture spécifique qui caractérisent la commune.

D’hier à aujourd’hui, en toute saison, découvrez la richesse patrimoniale et naturelle d’Arçais.

Office de Tourisme Place de l’église, 79210 Arçais Arçais 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Découvrez le marais arçaisien d’hier à aujourd’hui à l’office de tourisme ! Parkings à proximité

L’exposition photo présente les évolutions qui ont jalonné la construction d’Arçais, au coeur du marais mouillé. Communément surnommé « La Venise verte », le territoire révèle une nature faite de de la…

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