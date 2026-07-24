AGENDA · Arçais
Soirée Disco à Arçais Arçais
samedi 15 août 2026 · Arçais
Informations pratiques
Arçais
Soirée Disco à Arçais
Route de Damvix Arçais Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Soirée Disco organisé par le Comité des Fêtes d’Arçais samedi 15 août 2026 à partir de 19h00 route de Damvix (parking) à Arçais.
Soirée animée par DJ Anael.
Restauration et buvette sur place. .
Route de Damvix Arçais 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine comite79.arcais@gmail.com
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English : Soirée Disco à Arçais
L’événement Soirée Disco à Arçais Arçais a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Niort Marais Poitevin