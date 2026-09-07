AGENDA · Gambais
Exposition photo et présentation de documents de l’église Saint-Aignan, Église Saint-Aignan, Gambais
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Aignan · Gambais
Informations pratiques
Exposition photo et présentation de documents de l’église Saint-Aignan 19 et 20 septembre Église Saint-Aignan Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Ouverture de l’église le samedi 19 et dimanche 20 septembre. Le public sera invité à visiter une expostion photo et découvrir les documents anciens sur l’église Saint-Aignan de Gambais.
Église Saint-Aignan Rue Saint-Aignan 78950 Gambais Gambais 78950 Yvelines Île-de-France 06 87 23 77 05 Parking
Exposition « Histoire de l’église Saint-Aignan »
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