Exposition photo et présentation de documents de l’église Saint-Aignan, Église Saint-Aignan, Gambais

Informations pratiques

Exposition photo et présentation de documents de l’église Saint-Aignan 19 et 20 septembre Église Saint-Aignan Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Ouverture de l’église le samedi 19 et dimanche 20 septembre. Le public sera invité à visiter une expostion photo et découvrir les documents anciens sur l’église Saint-Aignan de Gambais.

Église Saint-Aignan Rue Saint-Aignan 78950 Gambais Gambais 78950 Yvelines Île-de-France 06 87 23 77 05 Parking

Exposition « Histoire de l’église Saint-Aignan »