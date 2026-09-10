Exposition photo par le Club Alpin Français, Résidence des thermes, Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Exposition photo par le Club Alpin Français Samedi 19 septembre, 14h00 Résidence des thermes Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Exposition photographique dans la salle de conférence de la résidence des Thermes.

« La section du Club Alpin Français de Bagnères a été dépositaire d’une collection de photographies sur plaques de verre, prises par le Professeur Paul Verdun (1869-1931) à l’origine de la création de la section de Bagnères. Cette collection redécouverte récemment est arrivée entre les mains du Club par don d’un de ses membres. Ce petit fonds photographique, dit « Fonds Verdun », de 348 plaques de verre réparties en 35 boites concerne une courte période de 1899 à 1902. Il est très bien documenté car les photographies correspondent à des excursions collectives ou des évènements du club dont on trouve les comptes rendus dans l’annuaire du Club Alpin. ».

Résidence des thermes 24 Pl. des Thermes, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

Exposition photographique dans la salle de conférence de la résidence des Thermes.