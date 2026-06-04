Exposition photo : « Permis de traîner » Jeu de Paume Rennes
Exposition photo : « Permis de traîner » Jeu de Paume Rennes mardi 30 juin 2026.
Exposition photo : « Permis de traîner » Jeu de Paume Rennes 30 juin – 28 août Ille-et-Vilaine
Entrée libre aux horaires d’ouverture
De la France au Japon, une traversée familiale en slow voyage, entièrement en train, illustrée par Clément Limouse.
Exposition.
De la France au Japon, une traversée familiale en slow voyage, entièrement en train, illustrée par Clément Limouse.
Visible aux horaires d’ouverture.
Du 30 juin au 28 août
**Vernissage de l’exposition prévu le Jeudi 2 juillet à 19h.**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-30T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-28T18:00:00.000+02:00
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Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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