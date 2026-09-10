Exposition photo plein-air « Restaurer les lavoirs », Musée international d’art naïf (MIDAN), Vicq

Informations pratiques

Exposition photo plein-air « Restaurer les lavoirs » 19 et 20 septembre Musée international d’art naïf (MIDAN) Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Restaurer les lavoirs :

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine et en écho avec le thème « Patrimoine en péril », le Musée de Vicq présente une exposition photo en plein-air retraçant 40 ans de restauration des lavoirs dans le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. Aux frontières du PNR, Vicq fait écho au travers de cette exposition à l’ancien lavoir de la Bardelle ancré sur le territoire de la Commune.

Musée international d’art naïf (MIDAN) 15 rue de la Mairie Vicq 78490 Yvelines Île-de-France 0134869914 http://www.musee-vicq.fr Installé dans une ancienne ferme du XVIIIe siècle, le Musée international d’art naïf (MIDAN) conserve et expose les collections d’art naïf rassemblées aux quatre coins du monde par son fondateur, le collectionneur Max Fourny. Fondé en 1973, le Musée fait peau neuve en 2023, avec une nouvelle salle dédiée au travail de l’artiste peintre Françoise Adnet, pianiste de carrière, épouse de Max Fourny et donatrice des lieux à la Commune. Places de parking devant le Musée et sur la Place de l’Eglise

Transilien N, arrêt Montfort l’Amaury – Méré

Bus 5367, arrêt Croix Ferron

Restaurer les lavoirs :

© MIDAN-Vicq