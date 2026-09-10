Exposition photo : « Résister à travers les époques : le bastion 32 », Parvis du Musée Dunkerque 1940 Opération Dynamo, Dunkerque

Informations pratiques

Exposition photo : « Résister à travers les époques : le bastion 32 » 19 et 20 septembre Parvis du Musée Dunkerque 1940 Opération Dynamo Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour ces Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Musée Dunkerque 1940 – Opération Dynamo propose l’exposition « Résister à travers les époques : le Bastion 32 ». Cette exposition photo consacrée au Bastion 32 et ses courtines, vous invite à découvrir ou redécouvrir ces fortifications qui accueillent aujourd’hui le Musée Dunkerque 1940.

Ayant servi de poste de commandement pendant la 2nde Guerre Mondiale, le Bastion 32 est porteur d’une histoire riche dont l’exposition « Résister à travers les époques » rendra compte.

Parvis du Musée Dunkerque 1940 Opération Dynamo Rue du Chantier de France, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France

Pour ces Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Musée Dunkerque 1940 – Opération Dynamo propose l’exposition « Résister à travers les époques : le Bastion 32 ». Cette exposition photo consacrée au…

©Archives de Dunkerque