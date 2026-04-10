Exposition photo « Vivant » : le public invité à voter Médiathèque du Pellerin Le Pellerin

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-28 14:30 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre de la Semaine Verte 2026, la Ville du Pellerin valorise le regard de ses habitants sur la nature à travers une exposition issue du concours photo amateur « Vivant ». Lancé au premier trimestre 2026, ce concours a rencontré une belle participation, témoignant de l’intérêt des habitants pour la nature et la biodiversité locale. Au total, 38 clichés ont été reçus, offrant un aperçu riche et sensible du vivant sur le territoire communal. Exposition à la médiathèque George-Sand Du 15 au 29 avril, le public est invité à découvrir ces photographies à la médiathèque. À vous de voter ! Les visiteurs pourront participer en votant pour leur photo préférée. Ce vote permettra de désigner les clichés qui seront mis à l’honneur lors de la Semaine Verte.Une seconde exposition en plein airLes photographies ayant reçu le plus de voix seront ensuite exposées sur les grilles de l’enclos d’écopâturage, à l’arrière de l’espace René-Cassin, pendant la Semaine Verte (du 18 au 25 mai).Un vernissage est prévu le mardi 19 mai à 18h.Cette exposition est une invitation à (re)découvrir la biodiversité locale à travers le regard des habitants, et à s’impliquer dans la valorisation du patrimoine naturel de la commune.Venez nombreux admirer les œuvres… et voter pour votre coup de cœur !

Médiathèque du Pellerin Le Pellerin 44640

02 51 79 81 90 https://mediatheque.ville-lepellerin.fr/ mediatheque@ville-lepellerin.fr



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