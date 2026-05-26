Le Pellerin se Livre Médiathèque du Pellerin Le Pellerin

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 10:00 –

Gratuit : oui Tout public

Après le succès de sa première édition, le salon littéraire Le Pellerin se Livre revient dimanche 7 juin, de 10h à 18h, à l’espace Adine-Riom pour une nouvelle journée placée sous le signe de la lecture, des rencontres et de la convivialité. Ouvert à tous et en entrée libre, cet événement invite passionnés de littérature, lecteurs occasionnels et curieux à venir rencontrer des auteurs, découvrir de nouveaux univers et partager le plaisir des mots. 25 auteurs à rencontrer Tout au long de la journée, 25 auteurs seront présents pour échanger avec le public, présenter leurs ouvrages et partager leur passion de l’écriture.Romans, littérature jeunesse, polar, thriller, fantastique ou poésie : la diversité des genres représentés permettra à chacun de trouver des lectures à son goût. Le salon sera l’occasion de flâner entre les stands, de discuter avec les auteurs, de découvrir leurs univers et de repartir, pourquoi pas, avec un livre dédicacé. Carl Pineau, invité d’honneur Cette seconde édition aura le plaisir d’accueillir Carl Pineau, auteur nantais de romans policiers, en tant qu’invité d’honneur.Connu notamment pour sa série Les Nuits Nantaises, il entraîne ses lecteurs dans des intrigues captivantes, sombres et rythmées, ancrées dans des décors urbains familiers. Sa présence offrira aux visiteurs l’opportunité de découvrir son univers, d’échanger avec lui et de faire dédicacer ses ouvrages. Une rencontre au cœur des coulisses de l’écriture À 11h30, à la médiathèque George-Sand, un temps d’échange privilégié réunira Carl Pineau et Aline Duret, deux auteurs de romans policiers.À travers la question « Comment naît une intrigue ? », ils partageront leur manière de construire leurs récits : intrigue pensée dès le départ ou écriture guidée par l’inspiration ? Une rencontre immersive pour découvrir les coulisses de la création littéraire.?? Places limitées – réservation conseillée à l’adresse : lepellerinselivre@gmail.com Un événement en lien avec la médiathèque En écho au salon, la médiathèque George-Sand proposera une sélection d’ouvrages d’auteurs présents lors de l’événement. Une belle occasion de prolonger la découverte avant ou après le salon. Une journée conviviale à vivre en famille Pensé comme un moment de partage et de découverte, Le Pellerin se Livre promet une journée conviviale accessible à tous.Pour profiter pleinement de l’événement, une offre de restauration sera proposée sur place tout au long de la journée.

Médiathèque du Pellerin Le Pellerin 44640

02 51 79 81 90 https://mediatheque.ville-lepellerin.fr/ mediatheque@ville-lepellerin.fr



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