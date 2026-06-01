Les Pelleri’Nez : 3 jours de cirque et d’arts de rue au Pellerin, Parking du Stade de foot, Le Pellerin

Les Pelleri’Nez : 3 jours de cirque et d’arts de rue au Pellerin 5 – 7 juin Parking du Stade de foot Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026, le festival Les Pelleri’Nez fait son grand retour au Pellerin pour sa 16ᵉ édition. Organisé par l’association The Serious Road Trip, ce rendez-vous incontournable promet trois jours de spectacles, de découvertes et de convivialité autour des arts du cirque et de la rue.

Installé sur l’ancien terrain de football (44 rue de la Jouardais), le festival proposera une programmation riche et accessible à tous, entre spectacles sous chapiteau, en plein air et, en cas de mauvais temps, à l’espace René-Cassin.

Un festival pour toute la famille

Humour, acrobaties, clown, musique, performances visuelles et spectacles poétiques : petits et grands pourront profiter d’une programmation variée pensée pour toute la famille.

Le festival accueillera des artistes professionnels ainsi que les élèves de l’école de cirque de The Serious Road Trip, qui monteront eux aussi sur scène pour partager leur travail avec le public.

Tout au long du week-end, les festivaliers pourront découvrir des univers artistiques singuliers, rire, s’émerveiller et vivre des expériences participatives.

Une programmation festive sur trois jours

Les festivités débuteront vendredi soir avec deux spectacles placés sous le signe de l’humour et du cirque décalé.

Le samedi, place à une journée riche en découvertes avec spectacles de cirque contemporain, ateliers d’initiation pour petits et grands (jonglage, diabolo, marche sur boule…), un cabaret de cirque en soirée et un concert gratuit du groupe Irish Confit pour prolonger la fête.

Le dimanche, plusieurs spectacles viendront clôturer cette édition dans une ambiance festive et poétique, pour un véritable bouquet final.

Des animations et une ambiance conviviale

Pendant tout le week-end, la Fabrik à Foto proposera aux visiteurs une expérience originale de photographie à l’ancienne.

Pour profiter pleinement de l’événement, un espace bar et une offre de petite restauration seront proposés sur place tout au long du festival.

Retrouvez le programme dans son intégralité sur https://www.serious44.com/festival-des-pelleri-nez

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Du 5 au 7 juin, Le Pellerin vibre au rythme du festival Les Pelleri’Nez : trois jours de cirque, d’humour, de musique et de spectacles pour petits et grands. Cirque spectacles

Les Pelleri’Nez – Solau & Cie