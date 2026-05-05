Exposition « Photographier le patrimoine du Liban, 1864-1970 », Bibliothèque l’Alcazar, Marseille

Exposition « Photographier le patrimoine du Liban, 1864-1970 » 21 mai – 26 septembre Bibliothèque l’Alcazar Bouches-du-Rhône

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00

En partenariat avec l’Institut du Monde Arabe et la Bibliothèque Orientale de l’Université Saint-Joseph à Beyrouth, l’Alcazar vous propose une riche sélection de photographies anciennes, issues du fonds de la Bibliothèque. Consacrées aux sites et monuments du Liban, grandement mis en péril par les bombardements de l’armée israélienne, ces clichés sont exposés pour la première fois en France. Après avoir été présentés à Paris, vous pourrez les découvrir dans la salle d’exposition de l’Alcazar.

Bibliothèque l’Alcazar 58 cours Belsunce, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Saison Méditerranée 2026

©Bibliothèque Orientale – Université Saint-Joseph de Beyrouth