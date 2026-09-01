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[Exposition] Photographies de l’église de Varengeville Mairie de Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer

vendredi 18 septembre 2026 · Mairie de Varengeville-sur-Mer · Varengeville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Mairie de Varengeville-sur-Mer
Adresse
/ 47 Route de Dieppe
Ville
76119 Varengeville-sur-Mer
Département
Seine-Maritime
Tarif

Varengeville-sur-Mer

[Exposition] Photographies de l’église de Varengeville

Mairie de Varengeville-sur-Mer / 47 Route de Dieppe Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-18

À travers une exposition de photographies, venez découvrir ou redécouvrir l’église de Varengeville-sur-Mer, édifice emblématique du patrimoine local.

Les clichés présentés mettent en lumière ce lieu remarquable et invitent à porter un regard attentif sur un patrimoine aujourd’hui en danger. Une exposition qui témoigne de la beauté de l’église et sensibilise à l’importance de sa préservation pour les générations futures.   .

Mairie de Varengeville-sur-Mer / 47 Route de Dieppe Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 7 83 14 79 47 

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English : [Exposition] Photographies de l’église de Varengeville

L’événement [Exposition] Photographies de l’église de Varengeville Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

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