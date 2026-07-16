Exposition : photographies de Pierre Jamet d’instruments de musique, Château de Creully, Creully sur Seulles

Informations pratiques

Exposition : photographies de Pierre Jamet d’instruments de musique Samedi 19 septembre, 18h00 Château de Creully Calvados

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

C’est la rentrée au CANA, les écuries du Château de Creully !

Pour fêter ça, la Compagnie des Airs Sauvages vous invite à une belle fête le 19 septembre.

Au programme :

17h-19h : Lutherie Sauvage avec Benoît Buisson – Temps de sensibilisation à la « récup » et au recyclage pour musiquer et inventer.

18h : Vernissage de l’exposition de photos de Pierre Jamet – Photos d’instruments de musique, dont certains rares.

18h : Concert de la Fantrad

19h : Apéritif et présentation de la saison

19h30 : Concert de la Fanfare Demi Écrémée

20h30 : Concert de Goury – Trio de musique irlandaise

Château de Creully 30 Place Edmond Paillaud, 14480 Creully sur Seulles, France Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie 33684290716 https://musees-normandie.fr/musees-normandie/chateau-musee-creully À quelques kilomètres des plages du Débarquement et de la Tapisserie de Bayeux, le château médiéval de Creully est l’un des plus importants du Calvados après ceux de Caen et de Falaise. Son architecture atypique témoigne des multiples transformations qu’il a subies du XIIe au XIXe siècle.

Son allure de forteresse, avec les douves, les remparts et les mâchicoulis, contraste fortement avec la tourelle Renaissance de la façade. Les écuries ainsi que l’exceptionnelle salle romane rappellent la présence des grands barons qui se sont succédé à Creully durant plusieurs siècles.

C’est la rentrée au CANA, les écuries du Château de Creully !

© Pierre Jamet