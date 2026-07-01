Exposition : photographies et correspondance de M. Henri Fournier, Musée Louis-Philippe, Eu
samedi 19 septembre 2026 · Musée Louis-Philippe · Eu
Informations pratiques
Exposition : photographies et correspondance de M. Henri Fournier 19 et 20 septembre Musée Louis-Philippe Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Expsotion d’un nouveau don : photographies et correspondance de M. Henri Fournier, majordome au château d’Eu
Musée Louis-Philippe Place d’Orléans, 76260 Eu, France Eu 76260 Seine-Maritime Normandie 0227282076 https://www.chateau-eu.fr La forme actuelle de ce château n’est pas antérieure à la fin du XVIe siècle. Il a été agrandi au XVIIe siècle pour la Grande Mademoiselle, puis profondément remanié pour Louis-Philippe par l’architecte Fontaine. De nouveaux remaniements ont été réalisés par Eugène Viollet-le-Duc à partir de 1873 pour le comte de Paris. La moitié sud a été détruite par un incendie en 1902. Parking en face du château, sur la place d’orléans
Expsotion d’un nouveau don : photographies et correspondance de M. Henri Fournier, majordome au château d’Eu
©Château Musée Louis-Philippe d’Eu
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