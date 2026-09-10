AGENDA · Ars-en-Ré
Exposition photographies, Salle du Havre, Ars-en-Ré
samedi 19 septembre 2026 · Salle du Havre · Ars-en-Ré
Informations pratiques
Exposition photographies 19 et 20 septembre Salle du Havre Charente-Maritime
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition proposée par l’Association d’information Arsaise – AIA
Cette exposition vous propose de découvrir l’évolution des sites d’Ars de 1920 à aujourd’hui à l’aide de photgraphies.
Salle du Havre Rue du Havre, 17590 Ars-en-Ré Ars-en-Ré 17590 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Exposition proposée par l’Association d’information Arsaise – AIA
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