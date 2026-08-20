Exposition photographique « Allennes en photos », Salle Pierre Prévost, Allennes-les-Marais
vendredi 18 septembre 2026 · Salle Pierre Prévost · Allennes-les-Marais
Informations pratiques
Exposition photographique « Allennes en photos » 18 – 20 septembre Salle Pierre Prévost Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Connaissez-vous l’histoire d’Allennes-les-Marais ? À travers une sélection d’archives photographiques, enrichies de sources écrites et audiovisuelles, venez découvrir le patrimoine de la commune au fil des images.
Une exposition à découvrir dans un lieu lui-même chargé d’histoire : l’ancienne distillerie Collette !
Salle Pierre Prévost 8 rue Sonneville, 59251 Allennes-les-Marais Allennes-les-Marais 59251 Nord Hauts-de-France Parking à proximité sur la place du 8 mai 1945
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©Edition Sarrazin
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