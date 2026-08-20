Exposition – Vive les sports, Médiathèque Henri Delacroix – Allennes-les-Marais, Allennes-les-Marais

Informations pratiques

Exposition – Vive les sports 16 et 30 septembre Médiathèque Henri Delacroix – Allennes-les-Marais Nord

tout-public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T10:00:00+02:00 – 2026-09-16T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-30T17:30:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00

Panorama des sports amateurs ou professionnels présentés sur 16 panneaux.

En partenariat avec la Médiathèque Départementale du Nord

Médiathèque Henri Delacroix – Allennes-les-Marais Rue Sonneville 59251 Allennes les Marais Allennes-les-Marais 59251 Nord Hauts-de-France 03.20.97.66.51 https://mediatheques-haute-deule.fr

Panorama des sports amateurs ou professionnels présentés sur 16 panneaux