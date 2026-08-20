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Exposition – Vive les sports, Médiathèque Henri Delacroix – Allennes-les-Marais, Allennes-les-Marais

mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque Henri Delacroix - Allennes-les-Marais · Allennes-les-Marais

Exposition – Vive les sports, Médiathèque Henri Delacroix – Allennes-les-Marais, Allennes-les-Marais

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Henri Delacroix - Allennes-les-Marais
Adresse
Rue Sonneville 59251 Allennes les Marais
Ville
59251 Allennes-les-Marais
Département
Nord
Tarif
tout-public

Exposition – Vive les sports 16 et 30 septembre Médiathèque Henri Delacroix – Allennes-les-Marais Nord

tout-public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T10:00:00+02:00 – 2026-09-16T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-30T17:30:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00

Panorama des sports amateurs ou professionnels présentés sur 16 panneaux.
En partenariat avec la Médiathèque Départementale du Nord

Médiathèque Henri Delacroix – Allennes-les-Marais Rue Sonneville 59251 Allennes les Marais Allennes-les-Marais 59251 Nord Hauts-de-France 03.20.97.66.51 https://mediatheques-haute-deule.fr
Panorama des sports amateurs ou professionnels présentés sur 16 panneaux

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