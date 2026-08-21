Les Belles Sorties – L’amour est déclaré, Salle Léo Lagrange, Allennes-les-Marais

Informations pratiques

Les Belles Sorties – L’amour est déclaré Vendredi 2 octobre, 20h00 Salle Léo Lagrange Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:20:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:20:00+02:00

Il y a cinq ans, Simon, 52 ans, a perdu sa maman. Aujourd’hui, il vient de perdre son papa. Pas d’amoureuse, pas d’amante, pas d’enfant à l’horizon, Simon se retrouve seul et orphelin. Et si, il devenait papa et construisait une famille, là, tout de suite, maintenant ? Idée improbable et farfelue qui va le mener dans une course folle, une épopée endiablée et émouvante : la quête de la femme de sa vie, de la future mère de ses enfants. Cette épopée qui le guidera jusqu’à un cercle d’hommes en Ariège, sera l’occasion, pour Simon, de se poser, avec tendresse et humour, différentes questions : quand est-ce qu’on est un bon père, y a-t-il un âge pour le devenir, et puis, d’ailleurs, c’est quoi être papa ?

Distribution : Écriture et interprétation Stéphane Hervé

Pour y aller

Bus Ligne 858 arrêt Gare

Parking à proximité

Salle Léo Lagrange Rue de Verdun, Allennes-les-Marais Allennes-les-Marais 59251 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesdemarches.lillemetropole.fr/belles-sorties/ »}]

Proposé par Le Vivat