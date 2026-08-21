UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Allennes-les-Marais

Les Belles Sorties – L’amour est déclaré, Salle Léo Lagrange, Allennes-les-Marais

vendredi 2 octobre 2026 · Salle Léo Lagrange · Allennes-les-Marais

Les Belles Sorties – L’amour est déclaré, Salle Léo Lagrange, Allennes-les-Marais

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Salle Léo Lagrange
Adresse
Rue de Verdun, Allennes-les-Marais
Ville
59251 Allennes-les-Marais
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Les Belles Sorties – L’amour est déclaré Vendredi 2 octobre, 20h00 Salle Léo Lagrange Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:20:00+02:00
Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:20:00+02:00

Il y a cinq ans, Simon, 52 ans, a perdu sa maman. Aujourd’hui, il vient de perdre son papa. Pas d’amoureuse, pas d’amante, pas d’enfant à l’horizon, Simon se retrouve seul et orphelin. Et si, il devenait papa et construisait une famille, là, tout de suite, maintenant ? Idée improbable et farfelue qui va le mener dans une course folle, une épopée endiablée et émouvante : la quête de la femme de sa vie, de la future mère de ses enfants. Cette épopée qui le guidera jusqu’à un cercle d’hommes en Ariège, sera l’occasion, pour Simon, de se poser, avec tendresse et humour, différentes questions : quand est-ce qu’on est un bon père, y a-t-il un âge pour le devenir, et puis, d’ailleurs, c’est quoi être papa ?
Distribution : Écriture et interprétation Stéphane Hervé

Pour y aller
Bus Ligne 858 arrêt Gare
Parking à proximité

Salle Léo Lagrange Rue de Verdun, Allennes-les-Marais Allennes-les-Marais 59251 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesdemarches.lillemetropole.fr/belles-sorties/ »}]
Proposé par Le Vivat

À voir aussi à Allennes-les-Marais (Nord)