Exposition photographique animalière, Château de Barrière, Villamblard

Informations pratiques

Exposition photographique animalière 19 et 20 septembre Château de Barrière Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les photographies de Daniel Lacan, passionné par la beauté du monde animal. Fin connaisseur de la faune, qu’il observe et étudie depuis de nombreuses années, il saisit avec sensibilité des instants de vie et réalise de remarquables portraits animaliers. Cette exposition invite à porter un regard nouveau sur la richesse et la diversité de la vie sauvage.

Château de Barrière Le bourg, 24140 Villamblard Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 30 02 17 39 Cette ancienne forteresse avec fossé, chapelle, salle datant du XVe siècle, tour maîtresse du XIIIe siècle et deux logis des XVe et XVIe siècles, relevait, au XVe siècle, de la seigneurie de Grignols. Il s’agit du château natal de l’historien Henri Wlgrin de Taillefer. Il a connu une restauration contemporaine en bois et en métal.

Daniel Lacan, photographe passionné par la beauté du monde animal expose ses réalisations. Fin connaisseur de la faune qu’il a appris à connaître, il réalise de très beaux portraits animaliers .