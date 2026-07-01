Exposition photographique autour du Côte d’Albâtre, Dieppe Normandie tourisme, Dieppe

Informations pratiques

Exposition photographique autour du Côte d’Albâtre 19 et 20 septembre Dieppe Normandie tourisme Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À travers une sélection de photographies et de souvenirs collectés auprès des Dieppoises et des Dieppois, cette exposition retrace l’histoire et la mémoire du Côte d’Albâtre, témoin du patrimoine maritime dieppois.

Salle Ango (au-dessus de l’Office de tourisme)

Visite libre – Gratuit

Organisé par l’associaiton La Dieppoise en partenariat avec Ports de Normandie

Dieppe Normandie tourisme Pont Jehan Ango, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie

À travers une sélection de photographies et de souvenirs collectés auprès des Dieppoises et des Dieppois, cette exposition retrace l’histoire et la mémoire du Côte d’Albâtre, témoin du patrimoine de…

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