Exposition photographique « Derrière les portes closes » de Florent Devauchel, Le p’tit lido, Bihorel

Informations pratiques

Exposition photographique « Derrière les portes closes » de Florent Devauchel 19 et 20 septembre Le p’tit lido Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Originaire de Normandie, Florent Devauchel est un photographe autodidacte dont l’œuvre explore la poésie des lieux abandonnés. Depuis plus de douze ans, il parcourt la France et l’Europe, appareil en bandoulière, à la recherche d’espaces désertés où le temps semble suspendu.

Son regard se pose là où l’on ne s’attarde plus : usines désertées, églises silencieuses, demeures délaissées. Sous son objectif, ces architectures, fragilisées par l’usure et l’oubli, se transforment en paysages intérieurs. Il ne se limite pas à documenter la ruine, il en révèle la présence, la lumière persistante, la mémoire encore vibrante.

À la croisée de l’esthétique et du témoignage, son travail questionne notre rapport au patrimoine et à la disparition. Chaque image ouvre un espace de contemplation, un dialogue subtil entre passé et présent, entre effacement et résistance.

Florent Devauchel a autoédité trois ouvrages rassemblant ses explorations, enrichis de récits immersifs, disponibles sur son site internet. Ses photographies ont été présentées lors du Festival Off de Visa pour l’Image à Perpignan, dans l’exposition collective Roadmap à Paris, ainsi qu’à Giverny et au festival photo de Martagny.

Avec cette nouvelle exposition, il convie le spectateur à franchir le seuil de ces lieux en suspens, là où le silence devient matière et où l’image prolonge ce que le temps n’a pas tout à fait effacé.

Le p’tit lido Rue Carnot, 76420 Bihorel Bihorel 76420 Seine-Maritime Normandie

Originaire de Normandie, Florent Devauchel est un photographe autodidacte dont l’œuvre explore la poésie des lieux abandonnés. Depuis plus de douze ans, il parcourt la France et l’Europe, appareil en…

© Florent Devauchel