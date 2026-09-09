Exposition photographique et Visite commentée de l’histoire de l’église et de la confrérie par les adolescents de Santa Reparata di Balagna, Église, Santa-Reparata-Di-Balagna

Informations pratiques

Exposition photographique et Visite commentée de l’histoire de l’église et de la confrérie par les adolescents de Santa Reparata di Balagna 19 et 20 septembre Église Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

– Samedi 19/09 et Dimanche 20/09

Exposition photographique « Visi, lochi e ricordi di u nostru paese » de 10h30 à 18h, Piazza l’O

Visite commentée de l’histoire de l’église et de la confrérie par les adolescents du village, toute la journée.

– Dimanche 20/09

10h : Présentation du travail effectué sur les reliques, Confrérie Sant’Antone

14h : Les trésors de la Sacristie

17h : Visite commentée de la Confrérie

A noter que tous les édifices religieux de la commune seront ouverts au public tout le week-end.

Église 726 Tragginato, 20220 Santa-Reparata-Di-Balagna, France Santa-Reparata-Di-Balagna 20220 Haute-Corse Corse Église de style baroque, datant du milieu du XVIe siècle. Il ne reste de l’église primitive du XIe siècle, que l’abside et le choeur. La façade, la nef et les deux chapelles latérales ont été refaites en 1538. Le campanile date du XVIIe siècle.

– Samedi 19/09 et Dimanche 20/09

©Mairie de Santa Reparata di Balagna